Vaccini, Bassetti minacciato di morte dai no-vax sui social: l'infettivologo scortato sotto casa e in ospedale (Di martedì 2 febbraio 2021) Il limite è stato (abbondantemente) superato. Le nuove minacce a Matteo Bassetti, direttore di Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova, che lui stesso ha denunciato... Leggi su ilmattino (Di martedì 2 febbraio 2021) Il limite è stato (abbondantemente) superato. Le nuove minacce a Matteo, direttore di Malattie Infettive dell'San Martino di Genova, che lui stesso ha denunciato...

sbarbatel02 : @rodcostakiwi ...dunque... Allora.. Bassetti ha ammesso di ricevere 'personal free' da Astrazeneca per piazzare più… - carmenvanetti1 : RT @valy_s: Il vaccino #Pfizer e #Moderna non sono “vaccini” in senso classico. Sono terapie geniche basate sull’RNA messaggero. Mi spiace… - Nicolet39750675 : @DocenteCarla Il signor Bassetti é pagato dalle casr farmaceutiche astrazeneca pfizer ..e altre...di cefto non rsm… - infoitinterno : Vaccini, Bassetti minacciato di morte dai no-vax sui social: l'infettivologo scortato sotto casa e in ospedale - Antonio04388632 : Bella questa ieri sera Bassetti e l’ex componente della Ema hanno bacchettato l’Aifa sulla questione vaccini di As… -