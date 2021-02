Un grafico aiuta a prendere la decisione giusta sul cancro

Leggi su panorama

(Di martedì 2 febbraio 2021) «Quando si tratta di, le informazioni fondamentali che il malato deve avere sono tre: "dopo l'intervento sono già guarito?", «se sì, in che percentuale?", e "se faccio qualcosa, di quanto posso ridurre il mio rischio di recidiva?". Rispondere a queste domande, per quanto non sia semplice, è l'Abc della medicina». A parlare è Alberto Sobrero, primario di Oncologia 1 dell'Ospedale San Martino di Genova, che per fornire ai suoi pazienti (e ai medici come lui) tutti i dati che rendono possibile fare una scelta terapeutica, ha ideato insieme al suo gruppo uno strumento speciale: unche, a partire da una serie di informazioni (l'identikit genetico e molecolare del tumore, le sue dimensioni, la situazione dei linfonodi) chiarisce il profilo di rischio di ogni paziente, indica la terapia più appropriata e le probabilità di guarigione. Il ...