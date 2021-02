Turris | Pandolfi in partenza per Brescia Il commovente saluto alla città | “Vi porterò sempre nel mio cuore”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – L’attaccante napoletano, Luca, dopo i tanti rumors di mercato è da ieri un nuovo calciatore del. Fisate le condizioni sia per l’obbligo che il diritto di riscatto al termine della stagione sportiva in corso in favore del club lombardo che milita in serie B. La società del presidente Colantonio ringrazia l’attaccante classe 1998 per il contributo fornitoin questa prima parte di stagione, nella consapevolezza di aver creduto fortemente nel ragazzo la scorsa estate e di aver contribuito ad una crescita che, oggi, lo proietta in un club di categoria superiore nonché di tradizione e prospettiva. Ildidi Torre del Greco: “Lasciare una squadra dove ci ...