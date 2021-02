Stadia e la chiusura dei team interni | arriva il commento di Jason Schreier

(Di martedì 2 febbraio 2021) Come un fulmine a ciel sereno, Google ha annunciato nella giornata di ieri ladeidi sviluppodi. Da ora in poi, il servizio di cloud gaming si appoggerà unicamente a quanto rilasciato da sviluppatori terzi. I servizi della piattaforma rimarranno gli stessi di ora, ma gli studiGames and Entertainment saranno smantellati, con circa 150 persone che saranno ricollocate altrove all'interno di Google. In seguito alla notizia èto il puntualedel noto giornalista di Bloombergche, pensando proprio agli sviluppatori, ha detto: Leggi altro...

... annunciando ladei suoi 2 studi di sviluppo che si occupavano proprio della creazione di giochi esclusivi per la piattaforma di Streaming . Googlenaviga in acque torbide? Non ...Almeno sono queste le dichiarazioni di Phil Harrison , a margine dell'annuncio delladiGames and Entertainment : 'Abbiamo creatocon l'obiettivo di rendere i vostri giochi ...Google Stadia tira i remi in barca a poco più di un anno dal suo lancio. BigG ha infatti deciso di chiudere lo studio di sviluppo interno che si occupava ...Google Stadia sta fallendo? Questo è quanto si vocifera in rete dopo la decisione di Google di chiudere i suoi studi di sviluppo. Quanto c'è di vero? Cosa ...