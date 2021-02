Russia, Navalny condannato a tre anni e mezzo di carcere. Proteste e fermi fuori dal tribunale (Di martedì 2 febbraio 2021) L’attivista russo e principale oppositore di Vladimir Putin Alexei Navalny è stato condannato a 3 anni e mezzo di carcere per avere violato i termini della sospensione della pena che gli è stata inflitta per un caso del 2014, e che la Corte europea dei diritti dell’uomo aveva stabilito essere politicamente motivato. La sentenza arriva dopo un altro weekend di Proteste anti-governative in cui sono state arrestate circa 5 mila persone in tutta la Russia. Il giudice ha letto la sentenza intorno alle 18. Navalny, da parte sua, respinge ogni accusa. L’immagine che segue mostra l’attivista mentre guarda sua moglie Yulia in aula e fa il gesto del cuore con le mani, pochi secondi prima che il giudice pronunci la sentenza di condanna. February 2, 2021 ... Leggi su open.online (Di martedì 2 febbraio 2021) L’attivista russo e principale oppositore di Vladimir Putin Alexeiè statoa 3diper avere violato i termini della sospensione della pena che gli è stata inflitta per un caso del 2014, e che la Corte europea dei diritti dell’uomo aveva stabilito essere politicamente motivato. La sentenza arriva dopo un altro weekend dianti-governative in cui sono state arrestate circa 5 mila persone in tutta la. Il giudice ha letto la sentenza intorno alle 18., da parte sua, respinge ogni accusa. L’immagine che segue mostra l’attivista mentre guarda sua moglie Yulia in aula e fa il gesto del cuore con le mani, pochi secondi prima che il giudice pronunci la sentenza di condanna. February 2, 2021 ...

