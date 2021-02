Pozzuoli | 36enne tenta il suicidio lanciandosi dal cavalcavia | è in prognosi riservata

(Di martedì 2 febbraio 2021): è in gravi condizioni ilche hato ildaldella variante Anas nei pressi dell’uscita Monterusciello. Grave episodio di cronaca a, dove un uomo di 36 anni è in gravi condizioni dopo che stamattina hato ildaldella Variante Anas nei pressi dell’uscita Monterusciello

Il Mattino

Sono ritenute gravi le condizioni di un uomo di 36 anni che nella tarda mattinata di oggi si è gettato dal cavalcavia della Variante Anas nei pressi dell'uscita Monterusciello ...