Polizia di Stato esaudisce il desiderio del piccolo Davide: una storia che fa bene al cuore

E' una storia che scalda il cuore e che, in questo periodo di pandemia dominato dalle brutte notizie, rappresenta un esempio di umanità e intelligenza. Il bene chiama il bene e, quando ci si mette d'accordo, anche all'interno delle Istituzioni, ogni cosa diventa possibile. Questa la storia: Davide, piccolo e vispo bimbo di tre anni, dopo tanto tempo finalmente è riuscito a sconfiggere una rara malattia. Nei giorni del suo ricovero all'Ospedale Santobono di Napoli, Davide ha manifestato ai suoi genitori la passione per le auto della Polizia e per la "divisa". La Polizia di Stato del capoluogo campano si è quindi adoperata per fargli una sorpresa e trasformare il suo ...

