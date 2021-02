Nuovi bandi per il Gal dei Colli di Bergamo e del Canto Alto (Di martedì 2 febbraio 2021) Il GAL (Gruppo di azione locale) dei Colli di Bergamo e del Canto Alto chiude il 2020 con ottimi risultati e dà il via al nuovo anno con la pubblicazione di Nuovi bandi. “Abbiamo raggiunto la quota di impegno pari all’85% delle risorse previste e disponibili per il 2020 – afferma Mario Castelli, presidente del Gal dei Colli di Bergamo e del Canto Alto -. Con l’approvazione regionale dell’ultima rimodulazione e con Nuovi progetti, contiamo con la pubblicazione dei bandi di superare il 100 % dei fondi a disposizione del PSL. Quindi abbiamo superato le previsioni dell’ambizioso piano che il Parco dei Colli di Bergamo aveva studiato e compreso nel progetto ... Leggi su bergamonews (Di martedì 2 febbraio 2021) Il GAL (Gruppo di azione locale) deidie delchiude il 2020 con ottimi risultati e dà il via al nuovo anno con la pubblicazione di. “Abbiamo raggiunto la quota di impegno pari all’85% delle risorse previste e disponibili per il 2020 – afferma Mario Castelli, presidente del Gal deidie del-. Con l’approvazione regionale dell’ultima rimodulazione e conprogetti, contiamo con la pubblicazione deidi superare il 100 % dei fondi a disposizione del PSL. Quindi abbiamo superato le previsioni dell’ambizioso piano che il Parco deidiaveva studiato e compreso nel progetto ...

