Marijuana | scoperte 11 piante nel Vesuviano | arrestato 39enne

Leggi su anteprima24

(Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPollena Trocchia (Na) – I carabinieri della tenenza di Cercola, insieme a quelli del nucleo cinofili di Sarno, hannoper coltivazione di sostanze stupefacenti C. A.,di Torre del Greco già noto alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto una coltivazione di 11di, 53 grammi della stessa sostanza già essiccata e circa 800 semi di cannabis indica. La droga, così come la serra completa di un sistema di ventilazione e irrigazione artigianale, è stata sequestrata. Attanasio è ora ai domiciliari in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.