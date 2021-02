L’esercitazione Defender Europe 20 non aveva nulla a che fare né con il Vaticano | né con il «traffico di bambini»

Leggi su facta.news

(Di martedì 2 febbraio 2021) Il 29 dicembre 2020 su Facebook è stata pubblicata l’immagine di un tweet scritto in lingua inglese con la rispettiva traduzione automatica in italiano. Secondo l’autore del tweet oggetto della nostra verifica, nella seconda metà del 2019 la polizia avrebbe perquisito ile il 17 marzo 2020 sarebbe iniziata l’operazioneche avrebbe portato all’arrivo a Roma di 50 mila soldati provenienti da Stati Uniti, Regno Unito ed Europa. Stando al tweet, queste due operazioni sarebbero collegabili al «di». Si tratta di una notizia che non trova riscontro in nessuna testata nazionale e internazionale, e in nessun comunicato delle autorità preposte. Si tratta quindi di una notizia frutto di fantasia. Andiamo con ordine. Come abbiamo ricostruito in un precedente ...