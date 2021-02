L'annuncio di Bertolaso: "Entro giugno vaccineremo tutta la Lombardia" (Di martedì 2 febbraio 2021) AGI - La Lombardia verrà coperta da una massiccia campagna di vaccinazione contro il Covid 19 che sarà ultimata Entro giugno. Lo ha promesso Guido Bertolaso, consulente della Regione per l'attuazione e il coordinamento del piano vaccinale Covid-19, oggi durante una conferenza stampa. "Sarà una campagna 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana. Il traguardo di vaccinare tutta la Regione Lombardia prima della fine di giugno, se avremo vaccini, è assolutamente possibile e ce la faremo, ve lo garantisco". Secondo Bertolaso, "sarà la più importante operazione di Protezione civile mai realizzata in Italia. Una squisita, genuina, pura, operazione di emergenza di protezione civile.Sono un funzionario dello Stato e quindi daro' tutta la ... Leggi su agi (Di martedì 2 febbraio 2021) AGI - Laverrà coperta da una massiccia campagna di vaccinazione contro il Covid 19 che sarà ultimata. Lo ha promesso Guido, consulente della Regione per l'attuazione e il coordinamento del piano vaccinale Covid-19, oggi durante una conferenza stampa. "Sarà una campagna 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana. Il traguardo di vaccinarela Regioneprima della fine di, se avremo vaccini, è assolutamente possibile e ce la faremo, ve lo garantisco". Secondo, "sarà la più importante operazione di Protezione civile mai realizzata in Italia. Una squisita, genuina, pura, operazione di emergenza di protezione civile.Sono un funzionario dello Stato e quindi daro'la ...

