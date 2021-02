Inter-Juventus, Lukaku squalificato carica i compagni: “Forza” (Di martedì 2 febbraio 2021) Tutto pronto per Inter-Juventus, match valevole per l’andata della semifinale della Coppa Italia 2020/2021. A San Siro però ci sarà un’assenza pesante, quella di Romelu Lukaku: il belga, squalificato per somma di ammonizioni dopo l’aspro diverbio con Zlatan Ibrahimovic nel derby con il Milan, però carica i suoi compagni attraverso i social network con un ‘Forza Inter!!!” e i pallini nerazzurri. Forza @Inter ???!!! — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) February 2, 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 2 febbraio 2021) Tutto pronto per, match valevole per l’andata della semifinale della Coppa Italia 2020/2021. A San Siro però ci sarà un’assenza pesante, quella di Romelu: il belga,per somma di ammonizioni dopo l’aspro diverbio con Zlatan Ibrahimovic nel derby con il Milan, peròi suoiattraverso i social network con un ‘!!!” e i pallini nerazzurri.???!!! — R.Bolingoli9 (@Romelu9) February 2, 2021 SportFace.

Commenta per primo Alex Sandro , terzino della Juventus , parla a Juventus Tv prima della sfida contro l' Inter in Coppa Italia: 'Servirà una grande prestazione sia sotto l'aspetto mentale che fisico. La squadra è pronta e sono sicuro che faremo una grande partita. ...

Alex Sandro ricorda la sconfitta di campionato prima del match di Coppa Italia tra Inter e Juventus A pochi minuti dalla semifinale di andata di Coppa Italia tra Inter e Juventus, Alex Sandro ha rilasciato alcune dichiarazioni. L'esterno difensivo, ai microfoni di 'Juventus Tv, ...

La Juventus torna sul campo dell’Inter dopo la brutta sconfitta in campionato, nella gara valida per l’andata della semifinale di Coppa Italia. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calc ...

4'pt Uscita di Buffon sul cambio di cambio dell'Inter che aveva cercato Darmian. Pronto l'intervento del 43enne portiere della Juventus. 2'pt Primi minuti di possesso palla bianconero. E pressing alto ...

Alex Sandro, terzino della Juventus, parla a Juventus Tv prima della sfida contro l'Inter in Coppa Italia: 'Servirà una grande prestazione sia sotto l'aspetto mentale che fisico. La squadra è pronta e sono sicuro che faremo una grande partita.'

Alex Sandro ricorda la sconfitta di campionato prima del match di Coppa Italia tra Inter e Juventus. A pochi minuti dalla semifinale di andata di Coppa Italia tra Inter e Juventus, Alex Sandro ha rilasciato alcune dichiarazioni. L'esterno difensivo, ai microfoni di Juventus Tv, ha commentato la precedente sconfitta.

La Juventus torna sul campo dell'Inter dopo la brutta sconfitta in campionato, nella gara valida per l'andata della semifinale di Coppa Italia.

4'pt Uscita di Buffon sul cambio di cambio dell'Inter che aveva cercato Darmian. Pronto l'intervento del 43enne portiere della Juventus. 2'pt Primi minuti di possesso palla bianconero. E pressing alto