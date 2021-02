Inter-Juventus, Handanovic-Bastoni horror: Ronaldo fa 1-2 a porta vuota (VIDEO) (Di martedì 2 febbraio 2021) La Juventus passa di nuovo in vantaggio. Nel match contro l’Inter, valevole per la semifinale di andata della Coppa Italia 2020/2021, i bianconeri trovano la rete dell’1-2 grazie a Cristiano Ronaldo ma grazie anche alla sciagurata uscita di Handanovic che sguarnisce la porta e con Bastoni che si fa soffiare la palla, il portoghese non si fa pregare e non sbaglia. In alto il VIDEO del gol. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 2 febbraio 2021) Lapassa di nuovo in vantaggio. Nel match contro l’, valevole per la semifinale di andata della Coppa Italia 2020/2021, i bianconeri trovano la rete dell’1-2 grazie a Cristianoma grazie anche alla sciagurata uscita diche sguarnisce lae conche si fa soffiare la palla, il portoghese non si fa pregare e non sbaglia. In alto ildel gol. SportFace.

Inter : ??? | TOP 5 Inter e Juventus si affrontano in #CoppaItalia per la trentaduesima volta ?? Abbiamo scelto 5? gol nera… - juventusfc : ?? «Voglio vedere una squadra consapevole della sua forza» ?? Le parole di Mister @Pirlo_official alla vigilia di… - juventusfc : ?? @JuventusTV Vi racconta così quella partita: - wesandkiedis : RT @OptaPaolo: 3/3 - Nicolò #Barella ha preso parte a tutti i tre gol segnati dall'Inter contro la Juventus in questa stagione, tra Serie A… - SamanthaButto13 : RT @SkySport: Inter-Juventus 1-2 all'intervallo Segui qui il secondo tempo LIVE -