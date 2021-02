Il video dell’influencer in Myanmar che non si accorge del colpo di stato è falso perché c’è l’ombra tagliata? (Di martedì 2 febbraio 2021) In queste ore è diventato virale praticamente in tutto il pianeta un video in cui Khing Hnin Wai, insegnante di aerobica e influencer, si dedica ai suoi esercizi mentre alle sue spalle una fila di mezzi militari sfrecciano per le strade della capitale del Myanmar, Naypyitaw. Proprio in quel momento stava avvenendo il colpo di stato che ha deposto Aung San Suu Kyi. L’indifferenza totale di Khing Hnin Wai nel caos è diventata il “vestito giallo e oro” della settimana, un passaparola che ha reso il filmato famossissimo. Poco dopo però in tanti hanno espresso dei dubbi sulla veridicità del video. In particolare l’ombra delle gambe dell’influencer risultata tagliata. E in tanti hanno pensato a un fotomontaggio. Buzzfeed spiega perchè anche se sembra ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) In queste ore è diventato virale praticamente in tutto il pianeta unin cui Khing Hnin Wai, insegnante di aerobica e influencer, si dedica ai suoi esercizi mentre alle sue spalle una fila di mezzi militari sfrecciano per le strade della capitale del, Naypyitaw. Proprio in quel momento stava avvenendo ildiche ha deposto Aung San Suu Kyi. L’indifferenza totale di Khing Hnin Wai nel caos è diventata il “vestito giallo e oro” della settimana, un passaparola che ha reso il filmato famossissimo. Poco dopo però in tanti hanno espresso dei dubbi sulla veridicità del. In particolaredelle gamberisultata. E in tanti hanno pensato a un fotomontaggio. Buzzfeed spiega perchè anche se sembra ...

