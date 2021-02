Grey’s Anatomy 17 torna in onda il 9 febbraio col 6° episodio inedito in Italia (Di martedì 2 febbraio 2021) Grey’s Anatomy 17 torna in onda il 9 febbraio in Italia su Fox col sesto episodio, ancora inedito del nostro Paese. La programmazione in prima visione assoluta sul canale 112 di Sky si era interrotta lo scorso dicembre col quinto episodio, mentre negli Stati Uniti la prima parte di stagione si era conclusa col sesto, che ora debutta anche in Italia. Secondo la guida tv di Fox, infatti, martedì 9 febbraio alle 21:50, dopo il consueto episodio di Station 19, andrà in onda il sesto episodio di Grey’s Anatomy 17 dal titolo Non c’è Tempo per la Disperazione. L’episodio che ha segnato il finale di ... Leggi su optimagazine (Di martedì 2 febbraio 2021)17inil 9insu Fox col sesto, ancoradel nostro Paese. La programmazione in prima visione assoluta sul canale 112 di Sky si era interrotta lo scorso dicembre col quinto, mentre negli Stati Uniti la prima parte di stagione si era conclusa col sesto, che ora debutta anche in. Secondo la guida tv di Fox, infatti, martedì 9alle 21:50, dopo il consuetodi Station 19, andrà inil sestodi17 dal titolo Non c’è Tempo per la Disperazione. L’che ha segnato il finale di ...

sunflowers_e : DOMANDINA PER CHI HA VISTO GREY’S ANATOMY mi fate la top 5 dei personaggi che vi piacciono di più? -Amelia Shepher… - monicaswife__ : RT @nonvecapisco: “guardo grey’s anatomy per la trama” la trama: - lifeisssashit : Dimmi che sei entrato in un gruppo di Grey’s anatomy senza dirmi che sei entrato in un gruppo di Grey’s anatomy - roulwt : in grey’s anatomy c’è uno che è arrivato in ospedale e ha il mio stesso problema e sta morendo ora ho paura di morire - svnflvvrs : un giorno vedrò grey's anatomy ma quel giorno non so quand'è -

Ultime Notizie dalla rete : Grey’s Anatomy Derek Shepherd torna a Grey's Anatomy: l'appuntamento è per il sesto episodio Giornalettismo.com