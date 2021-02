Governo, Rosato: “Sono stati fatti alcuni passi avanti, ma non è sufficiente”. Marcucci (Pd): “Su giustizia colto delle disponibilità” (Di martedì 2 febbraio 2021) “Abbiamo chiesto chiarezza sui contenuti e discontinuità sulle politiche che non hanno funzionato. alcuni passi avanti ci Sono stati ma non Sono sufficienti. Con un po’di metodo e intelligenza si può arrivare a comporre le cose”. Lo ha detto il deputato di Italia Viva, Ettore Rosato, all’uscita di Montecitorio al termine della prima giornata di tavoli con le forze di maggioranza per arrivare a un patto di legislatura. Secondo il capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci è stato un “confronto positivo, seppur difficile”. Mentre l’esponente di Leu, Federico Fornaro, ha specificato che “non ci Sono stati grandi passi avanti”. Il confronto, ha aggiunto, “è stato molto sereno, nessuna ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) “Abbiamo chiesto chiarezza sui contenuti e discontinuità sulle politiche che non hanno funzionato.cima nonsufficienti. Con un po’di metodo e intelligenza si può arrivare a comporre le cose”. Lo ha detto il deputato di Italia Viva, Ettore, all’uscita di Montecitorio al termine della prima giornata di tavoli con le forze di maggioranza per arrivare a un patto di legislatura. Secondo il capogruppo del Pd al Senato, Andreaè stato un “confronto positivo, seppur difficile”. Mentre l’esponente di Leu, Federico Fornaro, ha specificato che “non cigrandi”. Il confronto, ha aggiunto, “è stato molto sereno, nessuna ...

