Governo, Cacciari: "Spero nel Conte ter perchè è il meno peggio, se fallisce arriva Draghi" (Di martedì 2 febbraio 2021) Consultazioni Governo, stiamo vivendo una "situazione incredibile, dovrebbero riconoscerlo anche i partiti. Renzi non riesce a far fuori Conte, Conte non riesce a far fuori Renzi, quindi è probabile che si finisca come si è partiti. Le elezioni adesso non si faranno mai". Così il filosofo Massimo Cacciari, ex sindaco di Venezia ed ex europarlamentare eletto con i "Democratici", oggi ai microfoni di Radio Cusano Campus a proposito dei tentativi in corso per dare vita ad un nuovo Governo. ARTICOLO Consultazioni Governo, cosa sta progettando dietro alle quinte Francheschini "Che discutano dei programmi e delle differenze dopo un anno e mezzo che stanno insieme ha dell'incredibile" Sulle consultazioni per il nuovo Governo che vanno avanti tra mille difficoltà ...

