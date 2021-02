GF Vip, Maria Teresa Ruta e l’inaspettato flirt con un noto cantate (Di martedì 2 febbraio 2021) Anche ieri sera la puntata del Grande Fratello Vip ci ha riservato non solo numerose emozioni, ma anche tante sorprese. Una serata piena di eventi: dalla proposta di matrimonio di Nello a Carlotta, al televoto al cardiopalma di Alda D’Eusanio fino alla visita a sorpresa a Giulia Salemi da parte della mamma Fariba. Ma la sorpresa più grande è stata la rivelazione scottante di Maria Teresa Ruta, che alla domanda di Alfonso Signorini sulle sue storie passate, ha scatenato la curiosità del pubblico. La Ruta è stata molto evasiva sull’argomento: ha infatti rivelato di aver avuto qualche storiella tra la fine del suo rapporto con Amedeo Goria e quello con il suo attuale marito Roberto Zappulla, ma non ci ha mai rivelato dei nomi. La showgirl ha taciuto sui nomi, definendo alcuni personaggi famosi ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 2 febbraio 2021) Anche ieri sera la puntata del Grande Fratello Vip ci ha riservato non solo numerose emozioni, ma anche tante sorprese. Una serata piena di eventi: dalla proposta di matrimonio di Nello a Carlotta, al televoto al cardiopalma di Alda D’Eusanio fino alla visita a sorpresa a Giulia Salemi da parte della mamma Fariba. Ma la sorpresa più grande è stata la rivelazione scottante di, che alla domanda di Alfonso Signorini sulle sue storie passate, ha scatenato la curiosità del pubblico. Laè stata molto evasiva sull’argomento: ha infatti rivelato di aver avuto qualche storiella tra la fine del suo rapporto con Amedeo Goria e quello con il suo attuale marito Roberto Zappulla, ma non ci ha mai rivelato dei nomi. La showgirl ha taciuto sui nomi, definendo alcuni personaggi famosi ...

