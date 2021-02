Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 2 febbraio 2021 (Di martedì 2 febbraio 2021) Questa sera, martedì 2 febbraio 2021, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 2 febbraio 2021. Le anticipazioni e gli ospiti di stasera Questa sera, 2 febbraio 2021, al ... Leggi su tpi (Di martedì 2 febbraio 2021) Questa sera,, in prima serata su Rete 4 tornadal, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti. Ma di cosa si parleràdal? Quali saranno glidi Mario Giordano? Vediamo qui di seguito lesulladi oggi, 2. Lee glidiQuesta sera, 2, al ...

matteosalvinimi : Non è questo Parlamento che porterà l’Italia fuori dalla più grave crisi dal Dopoguerra a oggi. Diamo fiducia solo… - sole24ore : Navalny in aula, fuori dal tribunale gli arresti sono già cento - fattoquotidiano : IL SONDAGGIO In attesa di capire chi uscirà vincitore da questa crisi politica, fuori dal palazzo il responso degl… - FCannarozzo : RT @RadioRadioWeb: 'Mi denunciano? Io tiro fuori il protocollo, dico che me l'ha detto il Ministero, l'ordine dei medici o il Professor Gal… - Side73Dark : RT @RadioRadioWeb: 'Mi denunciano? Io tiro fuori il protocollo, dico che me l'ha detto il Ministero, l'ordine dei medici o il Professor Gal… -