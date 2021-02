(Di martedì 2 febbraio 2021) Avvicinava persone anziane nei pressi dei principali ospedali della Capitale, e fingendosi medico o addirittura, riusciva a carpirne la fiducia e a farsi consegnare delle somme in denaro per far fronte alle fantomatiche terapie a cui la figlia doveva sottoporsi a seguito di un grave incidente stradale, mai avvenuto. A porre fine alle scorribande dell’indagato, un arresto eseguito per altra causa con il conseguente trasferimento nel carcere di Vigevano, dov’è tuttora detenuto, e l’attività d’indagine deidella Stazione Roma San Giovanni che, da marzo a dicembre del 2019, sono riusciti a documentare le responsabilità del 59enne in ordine ad almeno 7 truffe. In un caso l’indagato – un romano di 59 anni nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti – è riuscito ad appropriarsi addirittura dell’auto di una delle sue vittime. Il suo ...

italiaserait : Falso primario, scoperto dai carabinieri: ecco chi è - Terzobinarioit : Falso primario raggirava anziani: preso dai Carabinieri al San Giovanni - ilmetropolitan : ?????#Roma #Truffa del #falsoprimario. Individuato il #responsabile - radioromait : Roma, adescava anziani vicino agli ospedali per truffarli: arrestato falso primario - rep_roma : Roma, falso primario raggirava anziani: raccoglieva fondi per figlia malata dopo incidente inesistente [aggiornamen… -

Ultime Notizie dalla rete : Falso primario

Il suo modus operandi era sempre lo stesso: l'uomo, fingendosi medico o, 'agganciava' le vittime designate nei pressi di strutture ospedaliere - San Giovanni - Addolorata, San Filippo Neri, ...Avvicinava persone anziane nei pressi dei principali ospedali di Roma , e fingendosi medico o addirittura, riusciva a carpirne la fiducia e a farsi consegnare delle somme in denaro per far fronte alle fantomatiche terapie a cui la figlia doveva sottoporsi a seguito di un grave incidente stradale, ...Avvicinava persone anziane nei pressi dei principali ospedali della Capitale, e fingendosi medico o addirittura primario, riusciva a carpirne la fiducia e a farsi consegnare delle somme in denaro per ...Avvicinava persone anziane nei pressi dei principali ospedali della Capitale, e fingendosi medico o addirittura primario, riusciva a carpirne la fiducia e a farsi consegnare delle somme in denaro per ...