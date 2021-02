Cottarelli primo, Renzi insegue. La crisi viaggia su Twitter nel report Utopia (Di martedì 2 febbraio 2021) La crisi di governo corre anche su Twitter. Mentre fuori dalla sfera web la matassa si ingarbuglia in un giro di consultazioni che promette di finire a vuoto, i social network esprimono un primo, parziale verdetto. Un report di Utopia svela umori e malumori dei naviganti a quasi un mese dallo strappo di Matteo Renzi al Conte-bis. Il totonomi di Twitter incorona Carlo Cottarelli come il più cliccato nel dibattito sulla crisi negli ultimi sette giorni. L’economista della Cattolica di Milano che due anni fa ha trascinato il suo trolley dalle parti del Quirinale ha collezionato 7425 like. Svetta sopra anche a due leader politici protagonisti delle trattative intorno a Palazzo Chigi: Renzi, al quinto posto ... Leggi su formiche (Di martedì 2 febbraio 2021) Ladi governo corre anche su. Mentre fuori dalla sfera web la matassa si ingarbuglia in un giro di consultazioni che promette di finire a vuoto, i social network esno un, parziale verdetto. Undisvela umori e malumori dei naviganti a quasi un mese dallo strappo di Matteoal Conte-bis. Il totonomi diincorona Carlocome il più cliccato nel dibattito sullanegli ultimi sette giorni. L’economista della Cattolica di Milano che due anni fa ha trascinato il suo trolley dalle parti del Quirinale ha collezionato 7425 like. Svetta sopra anche a due leader politici protagonisti delle trattative intorno a Palazzo Chigi:, al quinto posto ...

