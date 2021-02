CorSport: De Laurentiis ha avocato a sé ogni scelta tecnica, pronto all’addio a Giuntoli (Di martedì 2 febbraio 2021) Aurelio De Laurentiis prepara la rivoluzione per giugno. A fine stagione molto probabilmente darà l’addio anche al direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli. Il Corriere dello Sport scrive che il presidente ha già avocato a sé ogni decisione tecnica. “In cinque mesi, dopo essersi soffermato a dare un’occhiata dentro di sé, c’è tutto il tempo per guardarsi intorno: e da qui a giugno, ci sarà un mondo che si muoverà, panchine comprese. Aurelio De Laurentiis ispeziona questo calcio che ormai gli appartiene da sedici anni e pensando seriamente ad una rivoluzione che potrebbe coinvolgere anche Cristiano Giuntoli, ha già avocato a sé ogni decisione tecnica, da sviluppare attraverso riflessioni che richiederanno ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 2 febbraio 2021) Aurelio Deprepara la rivoluzione per giugno. A fine stagione molto probabilmente darà l’addio anche al direttore sportivo del Napoli, Cristiano. Il Corriere dello Sport scrive che il presidente ha giàa sédecisione. “In cinque mesi, dopo essersi soffermato a dare un’occhiata dentro di sé, c’è tutto il tempo per guardarsi intorno: e da qui a giugno, ci sarà un mondo che si muoverà, panchine comprese. Aurelio Deispeziona questo calcio che ormai gli appartiene da sedici anni e pensando seriamente ad una rivoluzione che potrebbe coinvolgere anche Cristiano, ha giàa sédecisione, da sviluppare attraverso riflessioni che richiederanno ...

