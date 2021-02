(Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Ilesprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Marcodiumano e professionale, capace di esercitare ruoli diresponsabilità sempre con estrema gentilezza e disponibilità". E' quanto si legge in una nota delalla

VittorioSgarbi : #crisidigoverno Ho costituito alla Camera il «Gruppo dei citofonisti». Andremo a suonare i citofoni delle residenze… - lorepregliasco : ++ Nasce gruppo 'Europeisti' al Senato, domani alla Camera ++ (ANSA) - Quirinale : Gruppi Parlamentari “Lega – Salvini Premier – Partito Sardo d’azione” del Senato e “Lega - Salvini Premier” della C… - TV7Benevento : Camera: Gruppo Misto, 'Ferretti persona di grande spessore'... - DaniPitarresi : RT @agambella: Al Senato, la maggioranza senza IV è considerata certa soltanto in tre Commissioni. Se anche un solo senatore del M5S lascia… -

Ultime Notizie dalla rete : Camera Gruppo

Mentre entro nelMisto dellavoglio propormi come aggregatore di una nuova componente 'Centro - Popolari italiani', che potrebbe diventare una casa accogliente per tutti i colleghi che ...Mentre entro nelMisto dellavoglio propormi come aggregatore di una nuova componente 'Centro - Popolari Italiani', che potrebbe diventare una casa accogliente per tutti i colleghi che ...Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Il gruppo Misto esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Marco Ferretti, persona di grande spessore umano e professionale, capace di esercitare ruoli di grande ...Carelli era entrato in Parlamento nel 2018. Quando furono presentate le liste del Movimento, il giornalista era affiancato da Luigi Di Maio ...