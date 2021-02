Calciomercato Benevento, un Tanque per la Strega: ecco a voi Adolfo Gaich (Di martedì 2 febbraio 2021) Calciomercato Benevento, ufficiale l’acquisto del centravanti argentino Adolfo Gaich. Carriera e caratteristiche (Photo by LUKA GONZALES / AFP) (Photo credit should read LUKA GONZALES/AFP via Getty Images)In questa sessione invernale di Calciomercato in cui le big, fatta eccezione per il colpo Mandzukic da parte del Milan, non hanno rimpinguato la rosa con nomi da urlo, a prendersi una porzione di scena è senza dubbio il Benevento del presidente Oreste Vigorito. Infatti, la Strega si è accaparrata un attaccante argentino classe 1999 di cui si parla un gran bene: El Tanque Adolfo Gaich. Gaich arriva in campania dopo una trattativa studiata nei minimi dettagli dal D.S del ... Leggi su ck12 (Di martedì 2 febbraio 2021), ufficiale l’acquisto del centravanti argentino. Carriera e caratteristiche (Photo by LUKA GONZALES / AFP) (Photo credit should read LUKA GONZALES/AFP via Getty Images)In questa sessione invernale diin cui le big, fatta eccezione per il colpo Mandzukic da parte del Milan, non hanno rimpinguato la rosa con nomi da urlo, a prendersi una porzione di scena è senza dubbio ildel presidente Oreste Vigorito. Infatti, lasi è accaparrata un attaccante argentino classe 1999 di cui si parla un gran bene: Elarriva in campania dopo una trattativa studiata nei minimi dettagli dal D.S del ...

