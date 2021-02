ATP Cup 2021: Rafael Nadal bloccato dalla schiena, oggi non scenderà in campo (Di martedì 2 febbraio 2021) Doveva essere il giorno dell’esordio di Rafael Nadal nell’ATP Cup e, più in generale, nel 2021. Invece si tratta di un altro giorno d’attesa. Lo spagnolo, infatti, ha deciso di non giocare il suo singolare, previsto come secondo match, contro l’Australia, che lo avrebbe opposto all’australiano Alex de Minaur. Come riporta tramite il proprio account Twitter, la decisione è arrivata di concerto con il team spagnolo, a causa di una rigidità di schiena sulla quale non sono emersi ulteriori dettagli. Nell’augurarsi di star meglio per giovedì, da parte sua arriva l’augurio a Pablo Carreno Busta, Roberto Bautista Agut e Marcel Granollers di far bene. Nadal verrà sostituito proprio da Bautista Agut nel match di singolare in questione; è la prima volta che salta un incontro di ATP Cup, dal momento che nel 2020, ... Leggi su oasport (Di martedì 2 febbraio 2021) Doveva essere il giorno dell’esordio dinell’ATP Cup e, più in generale, nel. Invece si tratta di un altro giorno d’attesa. Lo spagnolo, infatti, ha deciso di non giocare il suo singolare, previsto come secondo match, contro l’Australia, che lo avrebbe opposto all’australiano Alex de Minaur. Come riporta tramite il proprio account Twitter, la decisione è arrivata di concerto con il team spagnolo, a causa di una rigidità disulla quale non sono emersi ulteriori dettagli. Nell’augurarsi di star meglio per giovedì, da parte sua arriva l’augurio a Pablo Carreno Busta, Roberto Bautista Agut e Marcel Granollers di far bene.verrà sostituito proprio da Bautista Agut nel match di singolare in questione; è la prima volta che salta un incontro di ATP Cup, dal momento che nel 2020, ...

