Amalfi | frana sulla statale amalfitana | evacuate case | si temono vittime

(Di martedì 2 febbraio 2021) Spaventosaquesta mattina alle porte didove in seguito alle piogge torrenziali di questi giorni è venuta giù un'intera parete rocciosa. È...

Corriere : Amalfi, si stacca costone: frana sulla statale. Bloccata la strada per Positano, evacu... - repubblica : Paura ad Amalfi, frana il costone di Vagliendola - AlejoCepeda64 : RT @Corriere: Amalfi, si stacca costone: frana sulla statale. Bloccata la strada per Positano, evacu... - gianluca826 : RT @MMmarco0: Una grossa frana ad Amalfi poco fa. Si è staccato l'intero costone di Vagliendola. Si temono vittime e si scava sotto le mac… - MMmarco0 : Una grossa frana ad Amalfi poco fa. Si è staccato l'intero costone di Vagliendola. Si temono vittime e si scava so… -

Ultime Notizie dalla rete : Amalfi frana

... ha invaso completamente la strada e ha coinvolto anche un tratto al di sotto del lungomare di. APPROFONDIMENTI IL DISSESTOla collina a Centola - Palinuro,chiusa la strada provinciale ...Impressionante è uno dei pochi aggettivi che può descrivere, seppur parzialmente, quello che è accaduto questa mattina ad. Lavenuta giù dal costone roccioso è di dimensioni incredibili e la grande quantità di materiale precipitato inesorabilmente verso il basso ha letteralmente distrutto parte della strada ...Amalfi (Salerno), 2 febbraio 2021 - Smottamento sulla costiera amalfitana: si cerca sotto le macerie per accertare che non ci siano vittime. Una frana di grandi dimensioni ha investito la statale che ...Una frana di grandi dimensioni ha investito la statale amalfitana nel Comune di Amalfi. Secondo quanto riferisce il sindaco Daniele Milano, dalle prime testimonianze non sembra ci siano vittime ma al ...