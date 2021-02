Acquedotto Media pianura bergamasca | Uniacque subentra a Abm Next

Leggi su bergamonews

(Di martedì 2 febbraio 2021) A partire dal 22 dicembre 2020,Spa èta ad ABMSrl nella gestione dell’(APB). Importanti le novità e diversi gli interventi tecnici in programma necessari per gestire in modo ottimale la risorsa idrica del territorio. Prima tra tutte, la possibilità di alimentare l’area che comprende i comuni della rete alta dellacon l’acqua della sorgente Nossana, in alternativa a quella prelevata dai pozzi, così da garantire un minor impatto ambientale e un minor consumo di acqua. In particolare, l’utilizzo dell’acqua proveniente dalla sorgente Nossana consentirà di immettere in rete un’acqua sorgiva di eccellente qualità mantenendo tutti gli standard di sicurezza previsti ...