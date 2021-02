WTA Melbourne 2 2021 | Elisabetta Cocciaretto esce di scena | troppo forte Karolina Pliskova

Leggi su oasport

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Finisce al secondo turno il WTA 500 dinoto come Yarra Valley Classic per. La marchigiana è stata sconfitta dalla ceca, numero 6 delle classifiche mondiali, con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e 17 minuti. Per l’ex numero 1 del ranking ci sarà ora l’americana Danielle Collins, con la quale non ci sono precedenti. Per l’azzurra, se le cose dovessero rimanere come sono ora, ci sarebbe l’approdo al numero 126 della graduatoria, che sarebbe il suo migliore in carriera. La differenza in campo c’è e si nota in maniera abbastanza veloce, mafa in modo di reggere l’urto il più possibile. Prova ne è un assai lottato terzo game, in cui l’azzurra finisce per salvare ben sette palle break, di cui tre consecutive, portando a casa il ...