Vaccini anti Covid in Puglia, a gennaio richiami fatti a 31855 persone (Di lunedì 1 febbraio 2021) BARI - Al 30 gennaio sono 31.855 i pugliesi che hanno ricevuto la prima e la seconda dose del vaccino anti Covid della Pfizer e che, quindi, sono stati immunizzati. La prima dose è stata somministrata ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 1 febbraio 2021) BARI - Al 30sono 31.855 i pugliesi che hanno ricevuto la prima e la seconda dose del vaccinodella Pfizer e che, quindi, sono stati immunizzati. La prima dose è stata somministrata ...

