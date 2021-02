"Sono terrorizzato". Scanzi, crisi di panico nello studio della Gruber: così Renzi lo "divora" (Di lunedì 1 febbraio 2021) Passano le ore e Matteo Renzi, progressivamente, alza sempre più la posta. Si parla delle consultazioni, del tavolo sul fantomatico cronoprogramma, dell'ipotetico prossimo governo. Italia Viva, come prevedibile, mette sempre più carne al fuoco e avanza richieste che, forse, hanno come obiettivo quello di liberarsi di Giuseppe Conte. E di quanto sta accadendo se ne parla a Otto e Mezzo, il programma di Lilli Gruber in onda su La7, dove ospite in collegamento c'è un Andrea Scanzi piuttosto disperato. Già, è conscio del fatto che Renzi sta "friggendo" premier Conte, il premier dei sogni di Scanzi, ma anche M5s e Pd. "Come la vedo? Andremo avanti male. Sono sconfortato e terrorizzato dallo scenario che abbiamo davanti - premette Scanzi -. Non riesco ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Passano le ore e Matteo, progressivamente, alza sempre più la posta. Si parla delle consultazioni, del tavolo sul fantomatico cronoprogramma, dell'ipotetico prossimo governo. Italia Viva, come prevedibile, mette sempre più carne al fuoco e avanza richieste che, forse, hanno come obiettivo quello di liberarsi di Giuseppe Conte. E di quanto sta accadendo se ne parla a Otto e Mezzo, il programma di Lilliin onda su La7, dove ospite in collegamento c'è un Andreapiuttosto disperato. Già, è conscio del fatto chesta "friggendo" premier Conte, il premier dei sogni di, ma anche M5s e Pd. "Come la vedo? Andremo avanti male.sconfortato edallo scenario che abbiamo davanti - premette-. Non riesco ...

