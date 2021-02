"Scendi, non hai il biglietto" Poi i pugni dello straniero ubriaco al controllore (Di lunedì 1 febbraio 2021) Salvatore Di Stefano L'aggressione è avvenuta questo pomeriggio alla fermata dei bus di Largo Nanollo Piana. L'extracomunitario, senza fissa dimora, ha colpito con tre violenti pugni in pieno volto il controllore che lo invitava a scendere dal mezzo poiché sprovvisto del biglietto, oltre che completamente ubriaco Una brutale aggressione quella che si è registrata questo pomeriggio ad Imperia, nei pressi della fermata di Largo Nanollo Piana: vittima un controllore 50enne della "Riviera Trasporti", il quale è stato aggredito brutalmente da un cittadino extracomunitario senza fissa dimora di 40 anni. Secondo quanto riportato dagli inquirenti lo straniero è salito sull'autobus che collega Andora con Sanremo completamente ubriaco e sprovvisto del regolare ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 1 febbraio 2021) Salvatore Di Stefano L'aggressione è avvenuta questo pomeriggio alla fermata dei bus di Largo Nanollo Piana. L'extracomunitario, senza fissa dimora, ha colpito con tre violentiin pieno volto ilche lo invitava a scendere dal mezzo poiché sprovvisto del, oltre che completamenteUna brutale aggressione quella che si è registrata questo pomeriggio ad Imperia, nei pressi della fermata di Largo Nanollo Piana: vittima un50enne della "Riviera Trasporti", il quale è stato aggredito brutalmente da un cittadino extracomunitario senza fissa dimora di 40 anni. Secondo quanto riportato dagli inquirenti loè salito sull'autobus che collega Andora con Sanremo completamentee sprovvisto del regolare ...

icarus_1991 : Louis cazzo non fare l’orgoglioso e scendi dal piedistallo va - enigmii__ : RT @milamentooo: Il misgendering è letteralmente una forma di violenza verso le persone trans e non binary, se scendi dal piedistallo e dec… - light1ngfires : RT @milamentooo: Il misgendering è letteralmente una forma di violenza verso le persone trans e non binary, se scendi dal piedistallo e dec… - Dionisio_lysios : @MariaLu91149151 .... Scendi che stare allegri! ... Non c'è neanche la fase intermedia, ... direttamente dallo sterco al liquame???? - joesajoke : RT @milamentooo: Il misgendering è letteralmente una forma di violenza verso le persone trans e non binary, se scendi dal piedistallo e dec… -

Ultime Notizie dalla rete : Scendi non Escursione alla Scalaccia, alle porte del Conero

L'escursione sarà un piacevole sali scendi con tappa anche al Forte Altavilla, uno delle ...dovremo mantenere il distanziamento interpersonale di 2 metri e le mascherine pronte all'uso (non indossate ...

Viaggiare in moto ai tempi del Covid

...in avanti sarà un sali e scendi attraverso i passi con altra foto di rito al Col Izoard, Lautaret dove si respira atmosfera di Tour de France ed a sera dormiamo nel Parco del Vercors . Curve a non ...

"Scendi, non hai il biglietto" Poi i pugni dello straniero ubriaco al controllore il Giornale Febbraio 2021 su Sky Sport, tanti gli eventi da non perdere

Dall’NBA al volley, passando dalla Prada Cup di vela. A febbraio Sky Sport farà fare a tutti i suoi abbonati un vero e proprio giro del ...

Zero morti in Ticino, non accadeva dal 22 ottobre, quando stava per partire la seconda ondata

Il direttore dell'OMS: "I contagi scendono a livello mondiale da tre settimane. Ma ci siamo già trovati a questo punto, con i Paesi che hanno riaperto, e le persone hanno abbassate la guardia e il vir ...

L'escursione sarà un piacevole salicon tappa anche al Forte Altavilla, uno delle ...dovremo mantenere il distanziamento interpersonale di 2 metri e le mascherine pronte all'uso (indossate ......in avanti sarà un sali eattraverso i passi con altra foto di rito al Col Izoard, Lautaret dove si respira atmosfera di Tour de France ed a sera dormiamo nel Parco del Vercors . Curve a...Dall’NBA al volley, passando dalla Prada Cup di vela. A febbraio Sky Sport farà fare a tutti i suoi abbonati un vero e proprio giro del ...Il direttore dell'OMS: "I contagi scendono a livello mondiale da tre settimane. Ma ci siamo già trovati a questo punto, con i Paesi che hanno riaperto, e le persone hanno abbassate la guardia e il vir ...