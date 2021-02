Sanremo 2021, nuova idea sul pubblico: “Possibile cambio location” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Per Sanremo 2021 si continua a pensare come si può portare il pubblico in sala e nelle ultime ore è spuntata una nuova ipotesi Non si placano le polemiche e le problematiche attorno al festival di Sanremo 2021. Mancano solo 29 giorni, ma molte cose purtroppo ancora non sono state confermate. Una tra queste L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Persi continua a pensare come si può portare ilin sala e nelle ultime ore è spuntata unaipotesi Non si placano le polemiche e le problematiche attorno al festival di. Mancano solo 29 giorni, ma molte cose purtroppo ancora non sono state confermate. Una tra queste L'articolo proviene da Leggilo.org.

rtl1025 : ?? Nessuna esclusione per @Fedez - @francescacheeks dal Festival di #Sanremo2021. ''L'l'Organizzazione del Festival… - trash_italiano : #Sanremo2021, la Rai ha deciso: Fedez e Francesca Michielin non sono squalificati - IlContiAndrea : “L’Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di Sanremo 2021, pur esprimendo serio biasimo per l'accadut… - FinarMariasole : RT @Raiofficialnews: È l’#1febbraio 1958 quando al Festival di Sanremo vince la canzone “Nel blu dipinto di blu”. Domenico #Modugno raccont… - ResiStefano : RT @Raiofficialnews: È l’#1febbraio 1958 quando al Festival di Sanremo vince la canzone “Nel blu dipinto di blu”. Domenico #Modugno raccont… -