Regione, Lega: "Tutelare comparto agriturismi" (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – "Le politiche a sostegno degli agriturismi messe in campo dalla Regione Campania e dal governo sono insufficienti. I numeri diffusi oggi dalla Agriturist sono indicativi, il 30% delle strutture è a rischio chiusura o mancata apertura nella prossima primavera. Con il covid non si scherza ma non possiamo ignorare il danno che le chiusure prolungate e le mancate promesse sui ristori annunciati da parte del governo e della Regione hanno avuto verso un settore trainante in numerose aree della nostra Regione. In molti casi i proprietari degli agriturismi, in prevalenza giovani, hanno contribuito a contrastare il fenomeno della desertificazione abitativa in molte aree interne. Numerosi gli investimenti fatti e gli immobili rurali ripristinati. La presenza delle aziende ...

