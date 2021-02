Prada Cup, Luna Rossa e il vantaggio contro Ineos: i britannici sono a rischio squalifica! (Di lunedì 1 febbraio 2021) Luna Rossa ha incominciato la marcia di avvicinamento alla Finale di Prada Cup, che scatterà sabato 13 febbraio. L’imbarcazione italiana ha travolto American Magic con un sonoro 4-0 e ora si prepara per la battaglia campale contro Ineos Uk: sarà un confronto senza esclusione di colpi, sulla carta molto equilibrato e incerto, altamente spettacolare e avvincente. In palio non soltanto il trofeo, ma soprattutto la possibilità di sfidare Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. Sarà una serie al meglio delle tredici regate, dunque chi ne vincerà sette raggiungerà l’obiettivo e resterà ad Auckland (Nuova Zelanda) per il confronto con i kiwi. Ineos ha sconfitto Luna Rossa nei tre confronti andati in scena durante il round robin ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 febbraio 2021)ha incominciato la marcia di avvicinamento alla Finale diCup, che scatterà sabato 13 febbraio. L’imbarcazione italiana ha travolto American Magic con unro 4-0 e ora si prepara per la battaglia campaleUk: sarà un confronto senza esclusione di colpi, sulla carta molto equilibrato e incerto, altamente spettacolare e avvincente. In palio non soltanto il trofeo, ma soprattutto la possibilità di sfidare Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. Sarà una serie al meglio delle tredici regate, dunque chi ne vincerà sette raggiungerà l’obiettivo e resterà ad Auckland (Nuova Zelanda) per il confronto con i kiwi.ha sconfittonei tre confronti andati in scena durante il round robin ...

