Parma, salta la trattativa per Bonazzoli con Torino e Sampdoria (Di lunedì 1 febbraio 2021) E’ saltata ufficialmente la trattativa del Parma con il Torino (attuale beneficiario del prestito) e la Sampdoria (che detiene il cartellino) per portare in Emilia Federico Bonazzoli, l’attaccante granata che sta trovando sempre meno spazio da quando c’è Nicola. Come apprende la redazione di Sportface, il colpo non andrà in porto e dunque i crociati potranno eventualmente virare su un altro profilo. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 1 febbraio 2021) E’ta ufficialmente ladelcon il(attuale beneficiario del prestito) e la(che detiene il cartellino) per portare in Emilia Federico, l’attaccante granata che sta trovando sempre meno spazio da quando c’è Nicola. Come apprende la redazione di Sportface, il colpo non andrà in porto e dunque i crociati potranno eventualmente virare su un altro profilo. SportFace.

