Parma | blitz per Bonazzoli | contatti avviati con la Sampdoria

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Ilnon si ferma a Graziano Pellè e ci prova davvero per Federico: l'attaccante dellapronto ad abbracciare D'Aversa Ore calde trae Torino per risolvere la questione Federico. L'attaccante, che non ha convinto in granata, era stato molto vicino al Crotone nei giorni scorsi, con i calabresi che però hanno deciso di virare su Samuel Di Carmine. Secondo quanto riportato da Sky Sport ilsarebbe fortemente interessato al centravanti cresciuto nella Primavera dell'Inter: dopo alcuni sondaggi nei giorni scorsi, il patron Krause, vorrebbe portarlo alla corte di Roberto D'Aversa, nonostante il probabile arrivo anche di Graziano Pellè in maglia gialloblù.