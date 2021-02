Netflix rinnova e chiude On My Block: la 4ª stagione è l’ultima prima dello scatto di stipendio milionario del cast (Di lunedì 1 febbraio 2021) In un certo senso On My Block è stata rinnovata e cancellata insieme. La quarta stagione ci sarà, ma sarà anche l’ultima per l’apprezzatissima commedia di Lauren Iungerich, che avrà un capitolo finale da 10 episodi (due in più rispetto alla terza stagione) le cui riprese partiranno a marzo 2021. Confermato l’intero cast di On My Block con le star Sierra Capri, Jason Genao, Brett Gray, Diego Tinoco, Jessica Marie Garcia e Julio Macias che torneranno per la quarta stagione di questo racconto di formazione adolescenziale ambientato in un quartiere di Los Angeles. I giovani attori – in particolare Capri, Genao, Gray, Tinocoall e Garcia – avevano negoziato degli aumenti di stipendio considerevoli in previsione di potenziali rinnovi ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 1 febbraio 2021) In un certo senso On Myè statata e cancellata insieme. La quartaci sarà, ma sarà ancheper l’apprezzatissima commedia di Lauren Iungerich, che avrà un capitolo finale da 10 episodi (due in più rispetto alla terza) le cui riprese partiranno a marzo 2021. Confermato l’interodi On Mycon le star Sierra Capri, Jason Genao, Brett Gray, Diego Tinoco, Jessica Marie Garcia e Julio Macias che torneranno per la quartadi questo racconto di formazione adolescenziale ambientato in un quartiere di Los Angeles. I giovani attori – in particolare Capri, Genao, Gray, Tinocoall e Garcia – avevano negoziato degli aumenti diconsiderevoli in previsione di potenziali rinnovi ...

