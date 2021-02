Mauro Tomatis confermato alla guida del comitato provinciale del Csi

IdeawebTV : Mauro Tomatis confermato alla guida del Csi di Cuneo per il quadriennio 2021-2024 - solops : Mauro Tomatis confermato presidente del Centro sportivo italiano – Cuneo - quotidianopiem : Mauro Tomatis confermato presidente del Centro sportivo italiano – Cuneo -

Ultime Notizie dalla rete : Mauro Tomatis

LaGuida.it

CUNEOè stato confermato presidente del comitato provinciale del Csi (Centro sportivo italiano) durante l'assemblea ordinaria svoltasi in videoconferenza. Il presidente ha quindi indicato gli ..., presidente uscente del Centro sportivo italiano " comitato provinciale di Cuneo " è stato riconfermato sabato 30 gennaio, a margine dell'assemblea ordinaria del Comitato svoltasi ...Mauro Tomatis è stato confermato presidente del comitato provinciale del Csi durante l’assemblea ordinaria svoltasi in videoconferenza.“Il mio sarà un impegno a 360 gradi”. E’ la promessa che Attilio Degioanni, subito dopo la rielezione per il suo secondo mandato come presidente provinciale dell’Unione Sportiva Acli, ha fatto ai dele ...