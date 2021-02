Live ultimo giorno di calciomercato: i colpi dalla A alla C (Di lunedì 1 febbraio 2021) Poche operazioni importanti per un calciomercato deludente condizionato dalla pandemia. Alle 20 di questa sera chiuderà la sessione di trasferimenti invernale: un ultimo giorno per definire qualche colpo last minute o accogliere chi è arrivato nel week end e deve mettere solo la firma sul contratto.tps titlecalciomercato/tps titleQueste gli affari in volata ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di lunedì 1 febbraio 2021) Poche operazioni importanti per undeludente condizionatopandemia. Alle 20 di questa sera chiuderà la sessione di trasferimenti invernale: unper definire qualche colpo last minute o accogliere chi è arrivato nel week end e deve mettere solo la firma sul contratto.tps title/tps titleQueste gli affari in volata ITA Sport Press.

infoitsport : LIVE Ultimo giorno di calciomercato ora per ora: ufficiale Mandragora al Torino. Tentazione Pellè per il Parma - ItaSportPress : Live ultimo giorno di calciomercato: i colpi dalla A alla C - - infoitsport : LIVE – Ultimo giorno calciomercato: Parma scatenato, Roma ufficiale Reynolds - StefanoDonati27 : RT @ruiu19: Ultimo giorno di mercato: tutti gli appuntamenti di oggi in diretta con #cristianoruiutv - 16.30 @QSVS_Official con @jessicat… - ruiu19 : Ultimo giorno di mercato: tutti gli appuntamenti di oggi in diretta con #cristianoruiutv - 16.30 @QSVS_Official c… -