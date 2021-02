Legge anti-aborto | lanciata petizione per ritiro ambasciatore italiano in Polonia

Leggi su dire

(Di lunedì 1 febbraio 2021) ROMA – “Chiediamo il richiamo dell’ambasciatore italiano dalla Polonia per chiarimenti sullo Stato di diritto di questo Paese in relazione a provvedimenti che non colpiscono solo i cittadini e le cittadine polacche, ma mettono in dubbio le regole comuni che sanciscono il patto di adesione alla Comunita’ europea e dunque ci riguardano”. Inizia cosi’ il testo della petizione online lanciata su Change.org da ‘La violenza sulle donne ci riguarda’ e indirizzata al ministro degli Esteri per chiedere il ritiro dell’ambasciatore italiano in Polonia in seguito all’entrata in vigore della norma stabilita da una sentenza della Corte costituzionale che restringe drasticamente le possibilità di aborto nel Paese europeo. “La sentenza del Tribunale costituzionale polacco entrata in vigore il 27 gennaio 2021– continua la petizione- rifiuta ‘il benessere della donna come motivo valido per l’interruzione della gravidanza anche in caso di patologie fetali gravi e incompatibili con la vita’ e apre la strada a potenziali ulteriori divieti di aborto in caso di stupro e incesto. La decisione del Tribunale costituzionale va letta nel contesto piu’ ampio dell’attuale crisi dello Stato di diritto in Polonia, crisi che colpisce l’indipendenza della magistratura. La legittimita’ del Tribunale costituzionale, infatti, e’ stata gravemente minata dalle riforme attuate dal 2015 dal partito al governo, come denunciato dai dossier dei partiti di opposizione e da organizzazioni a difesa dei diritti umani”.