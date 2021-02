Governo: Rosato, 'Gualtieri? Nessun veto su nessuno ma vogliamo discontinuità' (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb (Adnkronos) - Volete far fuori il ministro dell'Economia Gualtieri? “Non c'è Nessun veto nei confronti di Nessuno, non è un problema di persone, non lo è nei confronti del presidente del Consiglio o dei singoli ministri, vogliamo discontinuità nella linea politica rispetto alla passato”. Lo ha detto Ettore Rosato, vicepresidente della Camera e presidente di Italia Viva, a 24 Mattino di Simone Spetia su Radio 24. Alla domanda sull'ingresso di figure tecniche nel nuovo Governo Rosato ha risposto: "C'è bisogno di competenze, un salto di qualità rispetto al passato, sono tutti d'accordo sul fatto che bisogna rinforzare il Governo, c'è inoltre un tema di strutture più in generale basta guardare cosa sta ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb (Adnkronos) - Volete far fuori il ministro dell'Economia? “Non c'ènei confronti dio, non è un problema di persone, non lo è nei confronti del presidente del Consiglio o dei singoli ministri,nella linea politica rispetto alla passato”. Lo ha detto Ettore, vicepresidente della Camera e presidente di Italia Viva, a 24 Mattino di Simone Spetia su Radio 24. Alla domanda sull'ingresso di figure tecniche nel nuovoha risposto: "C'è bisogno di competenze, un salto di qualità rispetto al passato, sono tutti d'accordo sul fatto che bisogna rinforzare il, c'è inoltre un tema di strutture più in generale basta guardare cosa sta ...

ItaliaViva : Se iniziamo a parlare di crisi economica, sanitaria ed educativa e a dare risposte, abbiamo tutta la possibilità di… - ItaliaViva : .@Ettore_Rosato : 'All'Italia serve un governo all'altezza. I veti non li mettiamo né li accettiamo' - AlienoGrigio17 : Tutti a caccia di un ministero. ?Ecco i nomi di chi è in corsa Parte il #totoministri per sistemare le poltrone nel… - TV7Benevento : Governo: Rosato, 'Gualtieri? Nessun veto su nessuno ma vogliamo discontinuità'... - mariannaaprile : RT @24Mattino: ?L'attualità in mezz'ora #1febbraio @mariannaaprile ??La #rassegnastampa di @Radio24_news ??La lente d'ingrandimento di @p… -