Giulio Pretelli torna in tv nonostante il divieto: la verità sulla bambola voodoo (Di lunedì 1 febbraio 2021) nonostante Pierpaolo Pretelli vorrebbe che la sua famiglia non si esponesse e non rilasciasse interviste, il fratello Giulio è ritornato di nuovo in televisione. Dopo l’incontro tra i due al Grande Fratello Vip 5, Giulio Pretelli sembrava aver imparato la lezione e aver promesso a Pierpaolo di non fare altre dichiarazioni eppure ieri, domenica 31 gennaio, è stato ospite a Live – Non è la d’Urso. “Dopo l’incontro con mio fratello non sono più andato in televisione, ho rifiutato tutte le interviste e le chiamate in radio. Oggi sono qui per spiegare la mia decisione e difendere Pierpaolo“ ha affermato Giulio da Barbara d’Urso. Giulia Salemi e la polemica sulla bambola voodoo: Giulio ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 1 febbraio 2021)Pierpaolovorrebbe che la sua famiglia non si esponesse e non rilasciasse interviste, il fratelloè rito di nuovo in televisione. Dopo l’incontro tra i due al Grande Fratello Vip 5,sembrava aver imparato la lezione e aver promesso a Pierpaolo di non fare altre dichiarazioni eppure ieri, domenica 31 gennaio, è stato ospite a Live – Non è la d’Urso. “Dopo l’incontro con mio fratello non sono più andato in televisione, ho rifiutato tutte le interviste e le chiamate in radio. Oggi sono qui per spiegare la mia decisione e difendere Pierpaolo“ ha affermatoda Barbara d’Urso. Giulia Salemi e la polemica...

