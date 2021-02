Da oggi gran parte del Paese torna giallo Ma preoccupano gli assembramenti nelle grandi città Miozzo | “Rischio reale che la curva schizzi rapidamente”

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Nessuna zona d’Italia in area rossa, 16 tra Regioni e Province autonome in area gialla e 5 in area arancione. Cambia di nuovo a partire dala mappa “a colori” dell’Italia alle prese con l’emergenza Covid. Lo scorso 29 gennaio, infatti, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato due nuove ordinanze in base ai dati e alle indicazioni della Cabina di regia. Con il primo provvedimento vengono classificate in zona gialla le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, adin zona arancione. La seconda toglie dalla zona rossa, e classifica in area arancione, Sicilia e Provincia autonoma di Bolzano, oltre a confermare sempre in area arancione Puglia e Umbria. Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonomearee gialla, arancione e rossa a partire dall’1 febbraio è la seguente. ...

È bastato l'annuncio del rientro diparte dell'Italia in zona gialla perché da Nord a Sud, dai ... In Campania il piano parte. Piano importante: prevede, fino a giugno, 230.000 corse ...Con il primo provvedimento vengono classificate in zona gialla le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, adin zona arancione. La seconda toglie dalla zona rossa, e classifica in ...Da oggi il Lazio torna in zona gialla, significa che anche i ristornati potranno riaprire fino alle 18. In queste ore molti ristoratori stanno lanciando messaggi per la ...Roma - Il momento tanto atteso per gli amanti della cultura è arrivato: anche il Lazio torna ad essere zona gialla e, a partire da lunedì primo febbraio, a Roma riaprono al pubblico, secondo le indica ...