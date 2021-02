Cuba dà l’esempio: il suo vaccino non è oggetto di speculazioni e a disposizione di tutti e (Di lunedì 1 febbraio 2021) In questi tempi bui e incerti della pandemia, tutto si può dire tranne che l’Occidente stia dando una bella immagine di sé. Da noi, dove pure la cauta azione del governo Conte e del ministro della Salute, Roberto Speranza, è riuscita a contenere il contagio a livelli inferiori rispetto a quelli di altri Paesi europei, per non parlare di Regno Unito e Stati Uniti, il palcoscenico pare indebitamente occupato da politicanti cinici e ignari del bene comune come Matteo Renzi, che ha preso in ostaggio sessanta milioni di italiani per restare aggrappato al suo futuro di portavoce dei poteri forti, da Confindustria a petrolieri vari. Sarebbe meglio trovargli un altro lavoro, magari quello di testimonial del monarca saudita uso a far fare a pezzi colla sega elettrica i propri oppositori. Tutto l’Occidente è arrivato del resto impreparato all’appuntamento col virus, dopo aver letteralmente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) In questi tempi bui e incerti della pandemia, tutto si può dire tranne che l’Occidente stia dando una bella immagine di sé. Da noi, dove pure la cauta azione del governo Conte e del ministro della Salute, Roberto Speranza, è riuscita a contenere il contagio a livelli inferiori rispetto a quelli di altri Paesi europei, per non parlare di Regno Unito e Stati Uniti, il palcoscenico pare indebitamente occupato da politicanti cinici e ignari del bene comune come Matteo Renzi, che ha preso in ostaggio sessanta milioni di italiani per restare aggrappato al suo futuro di portavoce dei poteri forti, da Confindustria a petrolieri vari. Sarebbe meglio trovargli un altro lavoro, magari quello di testimonial del monarca saudita uso a far fare a pezzi colla sega elettrica i propri oppositori. Tutto l’Occidente è arrivato del resto impreparato all’appuntamento col virus, dopo aver letteralmente ...

yenisey74 : @JaponicaIrai Era per farti l'esempio che comunque alle brutte, sempre i 'comunisti' venite a cercare. Nemmeno Cuba è comunista. - nonpensante22 : @bon1z @LucaLeo89 Sbagli, @wricciardi prova piacere nel terrorizzare ad cazzum le menti deboli! È uno psicopatico.… - 19484893 : @LunatiLuciano Mandateli a cuba a vivere l'ultimo esempio di comunismo reale.. - sardegna_e : RT @PManinchedda: #VACCINI E POLITICA: SI PUÒ NON ESSERE SERVI DEL DENARO. L’ESEMPIO DI #CUBA Non si può non ammirare lo spirito e la prati… - cartasardigna : RT @PManinchedda: #VACCINI E POLITICA: SI PUÒ NON ESSERE SERVI DEL DENARO. L’ESEMPIO DI #CUBA Non si può non ammirare lo spirito e la prati… -

