Covid: la nuova mappa dei colori delle Regioni da oggi 1° febbraio (Di lunedì 1 febbraio 2021) L’Italia si risvaglia questa mattina gialla. Il consueto monitoraggio Iss di venerdì 29 gennaio, ha ridisegnato la mappa dei colori delle Regioni italiane a partire da oggi, lunedì 1 febbraio. Ecco il verdetto, ufficializzato con l’ordinanza stabilita dal ministro della Salute, Roberto Speranza: quattro Regioni e una Provincia restano in zona arancione: Puglia, Umbria, Sardegna, Sicilia e provincia di Bolzano. Tutte le altre sono gialle. Nessuna regione ha virato al rosso. Importante quindi annunciare che Lombiardia e Lazio migrano al colore giallo. “Per la mortalità c’è una decrescita abbastanza lenta. La situazione delle terapie intensive sta però migliorando. La fascia di età preminente per i ricoveri è quella sopra i 70 anni”, ha affermato il ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 1 febbraio 2021) L’Italia si risvaglia questa mattina gialla. Il consueto monitoraggio Iss di venerdì 29 gennaio, ha ridisegnato ladeiitaliane a partire da, lunedì 1. Ecco il verdetto, ufficializzato con l’ordinanza stabilita dal ministro della Salute, Roberto Speranza: quattroe una Provincia restano in zona arancione: Puglia, Umbria, Sardegna, Sicilia e provincia di Bolzano. Tutte le altre sono gialle. Nessuna regione ha virato al rosso. Importante quindi annunciare che Lombiardia e Lazio migrano al colore giallo. “Per la mortalità c’è una decrescita abbastanza lenta. La situazioneterapie intensive sta però migliorando. La fascia di età preminente per i ricoveri è quella sopra i 70 anni”, ha affermato il ...

robersperanza : Ho firmato una nuova ordinanza che proroga il blocco dei voli in partenza dal Brasile e il divieto di ingresso in I… - _ferdinandoi : RT @Nurse24it: ?? La Sindrome post Covid, meglio conosciuta come #LongCovid, presenta sintomi spesso sovrapponibili a quelli dei pazienti af… - mauromostardi : @SolariPaolo @imo55588777 non ho detto che è sparita non sono un virologo e francamente in questo momento mi intere… - sportli26181512 : Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi: Con la nuova ordinanza firmata dal mini… - RadioItaliaIRIB : Nuova mappa del Covid in Italia. Cosa cambia? -