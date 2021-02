Coronavirus in Toscana: 10 morti, oggi primo febbraio. E 373 contagi. Oltre 121mila i vaccinati (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sono 10 i morti per Coronavirus, in Toscana, oggi 1 febbraio 2021. Si tratta di 5 uomini e 5 donne con età media di 84 anni. Mentre sono 373 (in sensibile calo rispetto a ieri) i nuovi contagiati con età media di 46 anni: 144 nell'Asl Centro, 156 nella Nord Ovest, 73 nella Sud est ma solo 9.287 (l’1,2 per cento in più rispetto a ieri) Leggi su firenzepost (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sono 10 iper, in2021. Si tratta di 5 uomini e 5 donne con età media di 84 anni. Mentre sono 373 (in sensibile calo rispetto a ieri) i nuoviati con età media di 46 anni: 144 nell'Asl Centro, 156 nella Nord Ovest, 73 nella Sud est ma solo 9.287 (l’1,2 per cento in più rispetto a ieri)

