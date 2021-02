Coppa Italia, a Calvarese la semifinale tra Inter e Juve (Di lunedì 1 febbraio 2021) L'andata della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Juventus sarà arbitrata da Gianpaolo Calvarese. Per la sfida di martedì alle 20.45 al Meazza i suoi assistenti saranno Carbone e Peretti , mentre ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 1 febbraio 2021) L'andata delladitrantus sarà arbitrata da Gianpaolo. Per la sfida di martedì alle 20.45 al Meazza i suoi assistenti saranno Carbone e Peretti , mentre ...

