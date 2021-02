Concorso ordinario scuola | quando si terrà?

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Ilancora non vede la sua luce. E sicuramente i problemi causati dalla crisi di Governo ha influito sui tempi del. Sono ben oltre 500 mila le domande pervenute per il, tra le 430 mila dellasecondaria di I e II grado; e le 76 mila domande di partecipazione giunte in relazione alladell’infanzia e primaria. Quindi più di 500 mila persone in attesa. La crisi di Governo chiaramente non è stata una buona notizia per quanto riguarda riforme, tantomeno concorsi. IlstraIl destino delè legato a quello del...

Agli Uffici Scolastici il compito di registrare il numero dei posti assegnati in eccedenza, per recuperarli negli anni successivi, quando saranno pronte le graduatorie del2020. Lo ...La crisi di Governo dilata i tempi delscuola ? Sono oltre 500 mila , in totale, le domande pervenute per il, tra le 430 mila della scuola secondaria di I e II grado ; e le 76 mila domande di ...Ormai per abitudine o per meglio dire assuefazione al covid, abbiamo smesso di tenerci aggiornati prima sui contagi, poi sulla situazione sanitaria e le ipotetiche aperture di cui i media ci subissano ...Il concorso ordinario scuola ancora non ha una data, causa probabilmente la crisi di Governo. Ma alcune novità potrebbero smuovere la situazione ...