Colpo di stato in Myanmar, Aung San Suu Kyi arrestata

Il capo del governo birmano Aung San Suu Kyi è stato "arrestato" dai militari. Lo ha detto all'Afp un portavoce del partito della premio Nobel, la Lega nazionale per la democrazia (LND). Ufficiale il Colpo di stato: tutti i poteri in Myanmar sono stati trasferiti al generale Min Aung Hlaing, capo delle forze armate. La decisione è stata presa dall'esercito poco dopo l'annuncio dello stato di emergenza per un anno e della presidenza ad interim affidata al generale Myint Swe, che era uno dei due vicepresidenti in carica. «Abbiamo sentito che è detenuta a Naypyidaw, presumiamo che l'esercito stia organizzando un Colpo di stato», ha detto la portavoce Myo Nyunt. Anche altri funzionari del partito sono stati arrestati.

