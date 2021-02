Clamoroso alla 24 Ore di Dayton: trionfa Garcia, ma risulta positivo durante la corsa (Di lunedì 1 febbraio 2021) Antonio Garcia è riuscito nell’impresa di vincere la 24 Ore di Daytona. C’è di più: il pilota spagnolo ci è riuscito disputando parte della corsa senza sapere di essere positivo al Covid-19. Garcia aveva effettuato un tampone per poter rientrare in Spagna al termine della corsa di durata, e questo test ha dato esito positivo proprio durante la corsa. Il pilota non poteva sicuramente aspettarselo, dato che era risultato negativo al tampone che aveva effettuato al suo arrivo a Daytona. Ora tutti i membri del team entrati in contatto con Garcia dovranno essere sottoposti a tampone. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 1 febbraio 2021) Antonioè riuscito nell’impresa di vincere la 24 Ore dia. C’è di più: il pilota spagnolo ci è riuscito disputando parte dellasenza sapere di essereal Covid-19.aveva effettuato un tampone per poter rientrare in Spagna al termine delladi durata, e questo test ha dato esitopropriola. Il pilota non poteva sicuramente aspettarselo, dato che erato negativo al tampone che aveva effettuato al suo arrivo aa. Ora tutti i membri del team entrati in contatto condovranno essere sottoposti a tampone. SportFace.

